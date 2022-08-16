Власти США поставят медучреждениям до 442 тысяч доз вакцины Jynneos от оспы обезьян

Американское правительство предоставит штатам до 442 тысяч доз вакцины Jynneos производства Bavarian Nordic для борьбы со вспышкой оспы обезьян, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что выделенное количество доз вдвое превышает первоначально запланированное. «Разрешение FDA на экстренное использование вакцины Jynneos позволяет нам поставить медучреждениям больше доз и сделать это быстрее, чем ожидалось, и поможет положить конец вспышке обезьяньей оспы в стране», – сказал представитель министерства Ксавьер Бесерра.

Ранее FDA в экстренном порядке одобрило вакцину Jynneos в форме инъекций для подкожного введения. Вакцина предназначена для применения у людей от 18 лет и старше, находящихся в группе высокого риска заражения оспой обезьян. Одобрение также позволяет использовать вакцину путем подкожного введения людям младше 18 лет в случае высокого риска заражения оспой обезьян.

Jynneos – это модифицированная вакцина Vaccinia Ankara (MVA), которая была одобрена в 2019 году для защиты от натуральной оспы и оспы обезьян у взрослых от 18 лет и старше, находящихся в высокой группе риска. Вакцина Jynneos вводится подкожно в двух дозах с периодом между дозами в четыре недели (28 дней).

На сегодняшний день зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 80 странах, где это вирусное заболевание не является эндемичным. В США подтверждено более 11 тысяч случаев.

gxpnews