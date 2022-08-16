Власти Великобритании отказались от закупки препарата Evushheld компании AstraZeneca

Власти Великобритания не намерены закупать препарат Evushheld компании AstraZeneca. Они ссылаются на «недостаток данных» о продолжительности защиты, которую препарат может обеспечить против варианта «омикрон», сообщает FiercePharma.

«Коктейль» на основе моноклональных антител для профилактики COVID-19 Evusheld был одобрен британским регулятором MHRA для взрослых пациентов, которым вакцинация не рекомендуется или у которых вероятность иммунного ответа не высока.

Британский Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) обратился в Национальную службу здравоохранения (NHS) и Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) с просьбой провести дальнейшее исследование лекарства.

Издание отвечает, что эта новость станет «разочаровывающей» для примерно 500 тыс. британцев с ослабленным иммунитетом.

Evusheld состоит из таких активных веществ, как тиксагевимаб и цилгавимаб, двух моноклональных антител, предназначенных для прикрепления к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в двух разных местах. Когда антитела в Evushheld прикрепляются к шиповидному белку, вирус не может проникнуть в клетки для размножения и вызвать инфекцию COVID-19.

gxpnews