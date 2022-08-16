Минздрав намерен упростить регистрацию цен на ЖНВЛП

Минздрав предложил полностью перевести процедуру регистрации цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты в электронный формат. Общий срок и перечень документов также будут сокращены.

Сроки регистрации предельных отпускных цен на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты могут быть сокращены. Соответствующие поправки в правила регистрации разработал Минздрав России. Документ проходит общественные обсуждения до 1 сентября.

Ведомство предложило сократить сроки исполнения отдельных этапов по регистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП. За счет этого общий срок государственной услуги сократится с 60 до 43 рабочих дней, следует из пояснительной записки к проекту нормативного акта.

В случае принятия акта может быть сокращено количество представляемых заявителем для регистрации цены документов. Из списка документов исключили данные о регудостоверении и лицензии на производственную площадку, а также сведения о наличии зарегистрированных предельных отпускных цен заявляемого лекарственного препарата.

Саму процедуру регистрации министерство будет осуществлять только в электронном виде. Министерство отказалось от бумажных заявлений. Владельцы регудостоверений на препараты ЖНВЛП будут подавать заявления на регистрацию цен через портал Госуслуг, указано в документе.

На прошлой неделе Росздравнадзор сообщил о переходе на уведомительный порядок выдачи разрешений на ввоз медизделий для их регистрации. Изменения связаны с реализацией концепции «регуляторной гильотины» и снижения административной нагрузки на бизнес.

Документ о сокращении сроков лицензирования производства лекарственных препаратов в июне подготовил Минпромторг. Вместо 45 рабочих дней ведомство предложило выдавать лицензии за 30 дней. Оказывать услугу в более короткие сроки не представляется возможным из-за небольшого штата сотрудников, пояснили тогда в госоргане.

Таисия Кубрина

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