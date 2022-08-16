Великобритания отказалась от покупки «Эвушелд»

Великобритания не будет закупать препарат «Эвушелд» против коронавируса из-за недостатка данных о продолжительности защиты, которую препарат предоставляет против варианта «Омикрон» и его разновидностей. Регуляторы просят провести дополнительное исследование лекарства.

Великобритания заявила, что не будет закупать комбинацию антител от AstraZeneca «Эвушелд», сославшись на «недостаток данных» о продолжительности защиты, которую препарат предоставляет против варианта «Омикрон» и его разновидностей. Об этом сообщает FiercePharma.

«Эвушелд» (тиксагевимаба+цилгавимаба) был одобрен британским регулятором MHRA для использования у взрослых пациентов, у которых вероятность иммунного ответа на вакцинацию против COVID-19 не слишком высокая или которым вакцинация не рекомендуется.

Но теперь британский Департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) обратился в Национальную службу здравоохранения (NHS) и Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) с просьбой провести дальнейшее исследование лекарства. Оценка будет проводиться до апреля следующего года.

FiercePharma пишет, что эта новость станет серьезным ударом для примерно 500 тыс. человек с ослабленным иммунитетом в Великобритании, которые не могут рассчитывать на полную защиту от вакцин.

«Это разочаровывающие новости для пациентов с ослабленным иммунитетом в Великобритании, которые по-прежнему имеют непропорционально высокий риск заражения и госпитализации из-за COVID-19, — говорится в заявлении компании. — Мы будем добиваться дальнейших переговоров с правительством».

Исследование, опубликованное в июле в New England Journal of Medicine, предполагает, что циркулирующие подварианты «Омикрона» могут быть менее восприимчивы к препарату AstraZeneca. «При клиническом использовании эти варианты могут быть менее восприимчивы к комбинированной терапии с казиривимабом и имдевимабом, а также с тиксагевимабом и цилгавимабом», — пишут исследователи.

AstraZeneca возразила, заявив, что ряд исследований, данные о которых стали доступны в августе, показали, что «Эвушелд» «сохраняет достаточную нейтрализующую активность против новых вариантов штамма «Омикрон», включая BA.5, BA.4 и BA.2.12.1».

Николай Соколов

pharmvestnik