Власти Петербурга объявили конкурс на заключение офсетного контракта на 2,3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге пройдет открытый конкурс на заключение первого офсетного контракта по производству лекарств. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд руб., период действия контракта — 10 лет. Участниками конкурса могут стать только юрлица, товар должен производиться на территории города и поставляться для нужд его населения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении открытого конкурса на заключение офсетного контракта по производству лекарственных препаратов. Это первый контракт такого типа, подчеркнули в пресс-службе правительства города. Участниками конкурса, который пройдет в электронном формате, могут стать только юридические лица, товар должен производиться на территории Санкт‑Петербурга и поставляться для нужд населения города.

«Механизм офсетного контракта позволит городу значимо экономить на закупках. Стоимость продукции будет на 30—40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент не выпускаются в нашей стране, обеспечит необходимое импортозамещение», — сказал Беглов.

Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд руб., период действия контракта — 10 лет. Максимальный срок, в течение которого должно быть освоено производство лекарственных препаратов, — 3 года.

В начале июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге в конце лета — начале осени 2022 года проведут конкурс на заключение первого офсетного контракта. Он коснется 28 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. «ФВ» узнал возможный список препаратов для заключения петербургского офсетного контракта. Почти все препараты из этого перечня защищены патентами.

Артем Косенок

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