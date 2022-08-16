Минсельхоз выделит агробизнесу льготные кредиты при условии закупки отечественных препаратов

Минсельхоз выделит агробизнесу льготные кредиты при условии закупки российской продукции. Эти меры министерство оправдывает ростом цен на импортируемые ветеринарные лекарства.

Из-за повышения цен на импортируемые из-за рубежа ветеринарные препараты Минсельхоз планирует пересмотреть условия выдачи краткосрочных кредитов, выяснил «Коммерсантъ».

В соответствующем письме директора департамента ветеринарии министерства Марии Новиковой, с которым ознакомилось издание, говорится о том, что льготные кредиты на закупку ветеринарной фармацевтики будут выдаваться при условии, что 50% от этой закупки составят отечественные ветеринарные лекарства.

Инициативу объясняют текущей геополитической ситуацией, из-за которой выросли цены на импортное фармсырье, готовые препараты и логистику. Это, по мнению министерства, может привести к снижению темпов роста производства и удорожанию продукции животноводства.

По данным издания, отрасль не поддержала возможный пересмотр выдачи льготного кредитования, ссылаясь на высокую эффективность импортных лекарств и сложности в отчетности по льготному кредитованию.

В целом доля отечественных ветпрепаратов на рынке растет уже третий месяц подряд, отмечают аналитики.

Руслан Мавлиханов

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