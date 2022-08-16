Кассация прекратила уголовное преследование Сергея Шатило по делу о поставке незарегистрированного томографа

Шестой кассационный суд общей юрисдикции прекратил уголовное дело в отношении владельца дистрибьютора «СМТ» Сергея Шатило о поставке незарегистрированного томографа i_Open 0.4T в самарскую городскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Ранее Октябрьский районный суд Самары признал предпринимателя виновным и назначил условное наказание в виде трех лет лишения свободы.

По словам адвоката Дениса Анисимова, суд прекратил уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. В связи с этим Сергей Шатило получит право на реабилитацию, включая материальную компенсацию за уголовное преследование.

Дело по факту покушения на обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ) было возбуждено в 2016 году. По версии обвинения, компания «СМТ» выиграла контракт на поставку в ГБ №1 им. Н.И. Пирогова китайского МРТ i_Open 0.4T, но заказчик счел аппарат не соответствующим регудостоверению и отказался его принимать.

В июне 2021 года Октябрьский районный суд признал совладельца «СМТ» Сергея Шатило виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком 1,5 года. В октябре 2021 года апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила в силе приговор Октябрьского районного суда по делу о поставке незарегистрированного медоборудования.

Приговор по основному делу о картельном сговоре на конкурсе по техническому обслуживанию медоборудования в регионе в 2016 году на общую сумму 768 млн рублей пока остается в силе, но обжалуется адвокатами в Верховном суде. По итогам судебной тяжбы, которая длилась три года, совладелец «СМТ» Сергей Шатило получил 3,5 года лишения свободы условно, а бывший заместитель министра здравоохранения региона Альберт Навасардян – 2,6 года условно.