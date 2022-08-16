В Петербурге локализуют производство аналогов лекарств зарубежных фармкомпаний

Власти Санкт-Петербурга до конца августа объявят конкурс на заключение первого офсетного контракта на поставку лекарств. Победитель вложит 2,3 млрд рублей в выпуск препаратов по 31 МНН. В планах – запустить производство до 125 МНН, 64 из которых ранее не выпускались в России. Среди прочего планируется производить лекарства, разработанные Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb и другими крупными фармкомпаниями. Власти Санкт-Петербурга до конца августа объявят конкурс на заключение первого офсетного контракта на поставку лекарств. Победитель вложит 2,3 млрд рублей в выпуск препаратов по 31 МНН. В планах – запустить производство до 125 МНН, 64 из которых ранее не выпускались в России. Среди прочего планируется производить лекарства, разработанные Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb и другими крупными фармкомпаниями.

По условиям офсетного контракта производство должно быть запущено в течение трех лет. На первом этапе планируется наладить выпуск 31 МНН, 20 из которых не выпускаются в настоящее время в России. Срок контракта составит 10 лет. Ключевым условием является производство активных фармсубстанций и готовой лекарственной формы по полному циклу в Санкт-Петербурге.

В списке первого петербургского офсетного контракта присутствуют также препараты международных фармацевтических компаний Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb и других, патентная защита которых уже завершилась. Также в списке фигурируют средства для борьбы с раком легких, щитовидной железы, меланомой, средства для предотвращения и лечения тромбов (апиксабан, ривароксабан), диабета (ситаглиптин, вилдаглиптин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин), биполярного расстройства, наркотической зависимости, деменции и депрессии (лакосамид), эпилепсии (леветирацетам), профилактики инсульта (тикагрелор) и анемии (элтромбопаг, деферазирокс).

Принять участие в конкурсе намерено совместное предприятие «Активного компонента» и «Герофарма», зарегистрированное в феврале 2022 года как ООО «Согласие».

Генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов отметил, что перечень препаратов в постановлении правительства Санкт-Петербурга «соответствует стратегии по развитию портфеля компаний». Родионов рассчитывает, что этим перечнем запросы города не ограничатся, так как «в текущей обстановке надо импортозамещать практически весь список препаратов, особенно те, которые не производятся в РФ и которые западные производители могут перестать поставлять». Гендиректор «Герофарма» также считает, что в городе необходимо налаживать производство не только препаратов, вышедших из-под патентной защиты, но и тех, для которых она продолжает действовать.

Помимо импортозамещения и обеспечения лекарственной безопасности, это позволит городу экономить на закупках, рассчитывают власти Санкт-Петербурга. «Стоимость продукции будет на 30–40% меньше стоимости закупаемых в настоящее время оригинальных лекарств», – сообщается на сайте администрации города со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова. Предполагается, что на новом предприятии будет создано 300 рабочих мест и производство пополнит федеральный и региональный бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет налоговых отчислений.

Впервые о намерении властей Санкт-Петербурга заключить первый офсетный контракт к концу лета – началу осени стало известно в начале июня 2022 года.