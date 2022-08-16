MSD инвестирует $3,75 млрд в создание лекарств и вакцин на основе циркулярной РНК

Американские MSD и Orna Therapeutics 16 августа заключили соглашение о совместной разработке препаратов и вакцин с использованием технологии циркулярной РНК. Общая стоимость сделки составит до $3,75 млрд. Американские MSD и Orna Therapeutics 16 августа заключили соглашение о совместной разработке препаратов и вакцин с использованием технологии циркулярной РНК. Общая стоимость сделки составит до $3,75 млрд.

Согласно договору, Orna Therapeutics получит $150 млн авансом, а также будет иметь право на платежи до $3,5 млрд за продажи разработанных в ходе сотрудничества препаратов. Кроме того, $100 млн MSD инвестирует в недавно завершенный раунд финансирования компании Orna.

В ходе сделки Orna сохранит права на свою технологическую платформу оРНК-LNP, которая создает циркулярные РНК (оРНК) из линейных РНК. Эта платформа используется компанией для создания лекарств для терапии онкологических и генетических заболеваний.

Orna Therapeutics – американская биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Кембридже (штат Массачусетс). Занимается разработкой препаратов нового типа с циркулярной РНК, которые нацелены на создание новых методов лечения заболеваний, в том числе онкологических.

В июле 2022 года MSD договорилась о сотрудничестве с финской Orion для разработки препарата от рака предстательной железы. По условиям соглашения MSD выплатит Orion $290 млн в качестве авансового платежа. Из этой суммы Orion признает порядка $220 млн в качестве собственного дохода, оставшиеся $70 млн компания намерена вложить в разработку лекарственного средства.