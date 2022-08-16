ЦРПТ вложит 300 млн рублей в локализацию оборудования для маркировки

Центр развития перспективных технологий, который управляет национальной системой цифровой маркировки «Честный знак», инвестирует около 300 млн рублей в течение 2022-2023 годов в развитие проектов по локализации оборудования для маркировки. Об этом говорится в сообщении компании.

Минпромторг РФ запустил программу импортозамещения оборудования для цифровой маркировки товаров. Совместно с Агентством по технологическому развитию, Фондом развития промышленности и ЦРПТ министерство оценило потребности рынка и определило, производство каких типов оборудования, комплектующих и расходных материалов необходимо локализовать в первую очередь. В настоящее время завершается проработка механизма софинансирования таких проектов по системе грантов на конкурсной основе.

Для содействия процессу локализации Центр развития перспективных технологий открыл собственный бизнес-акселератор для разработчиков технических решений для маркировки. Оставившие заявку на сайте «Честныйзнак.рф» участники получат набор требований к новому оборудованию, им будут предоставлены площадки для тестирования решений, финансовая и консалтинговая поддержка.

«В большинстве отраслей маркировка стартовала сравнительно недавно, поэтому производители оснащены современным оборудованием. Следующий цикл переоснащения начнется примерно через три-пять лет. К этому времени в целях обеспечения независимости от зарубежных поставщиков Минпромторг совместно с оператором планирует локализовать большинство элементов ключевого оборудования и расходников. ЦРПТ в дополнение к федеральному финансированию планирует вложить в развитие данного направления около 300 млн рублей собственных средств в 2022-2023 годах», – сообщили в ЦРПТ.

Несколько российских предприятий, в том числе семь промышленных консорциумов, а также ведущие технические вузы страны уже выразили готовность участвовать в проектах локализации. Некоторые из них уже ведут разработку и имеют прототипы такого оборудования.

В ЦРПТ отметили, что программа локализации оборудования рассчитана на обеспечение технологической независимости страны, при этом рисков возникновения дефицита оборудования на рынке нет.

«На сегодняшний день во всех отраслях менее 50% кодов маркировки наносятся на оборудовании из недружественных стран, и эта доля постоянно снижается. В необходимых нишах поставки замещены техническими решениями из Азиатского региона и Ближнего Востока. К примеру, более 80% оборудования для производства и нанесения этикеток завозится из стран Азии и ЕАЭС, аналогичный уровень уже достигнут при нанесении кодов маркировки типографским методом», – сообщили в ЦРПТ.

Кроме того, оператор за собственный счет создал склад, на котором хранится около 10 тысяч единиц оборудования и расходных материалов для маркировки – аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, риббоны, печатающие головки, картриджи, самоклеящийся материал и другие. Запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются. Инвестиции ЦРПТ в проект составили более $1,8 млн. Собственные запасы также сформированы у многих производителей, оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и более 100 типографий, работающих с маркировкой.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАД, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

gxpnews