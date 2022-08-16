Фармацевты хотят возрождения производственных аптек, но не верят в такую возможность

Вопрос существования производственных аптек снова актуален. Сейчас их доля не превышает 1%, но в марте 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении аптечного производства. Сейчас к вопросу вернулись, Госдума обсуждает поправки ко второму чтению, которое может пройти уже в осеннюю сессию. Однако в возможность возрождения производственных аптек верит меньше половины участников рынка, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сообществе «Фарма РФ».

Аптечное производство стало сворачиваться в России с 2010 года, когда был принят Федеральный закон № 61-ФЗ об обращении лекарственных препаратов, ужесточивший регулирование в этой сфере. Эксперты называли производственную опцию аптек отжившим наследием советского прошлого.

Однако в странах с развитым фармацевтическим рынком, например Германии, Австрии, Финляндии и США, производственные аптеки существуют, более того, их роль растет благодаря особым группам пациентов, нуждающихся в разнообразных лекарственных формах и дозировке.

В марте 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о возрождении аптечного производства, а сейчас идет активное обсуждение поправок, и второе чтение планируется уже в осеннюю сессию.

Но фармацевты относятся к такой возможности скептически: 55,8% респондентов, принявших участие в опросе на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ», считают, что возродить производственные аптеки вряд ли удастся.

Основными причинами того, что производственные аптеки в России не заработают, какое решение ни приняла бы Госдума, респонденты считают недостаток квалифицированных кадров (65,5%), нерентабельность аптечного производства (64,3%), отсутствие мотивации у руководства развивать это направление (61,6%), несовершенство законодательной базы/нежизнеспособность законопроекта (53%) и отсутствие современного оборудования (49,2%). Также респонденты говорят о таких проблемах, как низкая квалификация врачей, не умеющих писать рецепты для фармацевтов, а также нехватка субстанций для производства препаратов.

При этом респонденты считают, что возрождение производственных аптек способствовало бы поднятию престижа профессии фармацевта (так считает 66,3%). А больше половины – 59,4% – респондентов хотели бы и сами работать в такой аптеке.

Выиграли бы от этой инициативы и потребители: производственные аптеки способствовали бы развитию персонифицированной медицины (61,2%) и возможности оказать пациенту лучшую помощь (60,7%). 42,6% респондентов мыслят глобально и считают, что производственные аптеки будут способствовать укреплению лекарственной независимости страны.

Методология: опрос проходил на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ» с 14 по 26 июля. В нем приняли участие 557 человек.

gxpnews