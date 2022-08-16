В РФ создан антиковидный препарат, восстанавливающий пораженные клетки

Медики городской больницы Пятигорска в Ставропольском крае создали антиковидный препарат, который активен против последних штаммов коронавируса и «чинит» зараженные клетки, сообщило правительство региона. Об этом пишет РИА Новости.

«Так, НИИ гриппа в отчете за июль 2022 года подтвердил высокую противовирусную активность Oligo1. Пятигорский препарат активен в том числе в отношении последних штаммов коронавируса и сможет „чинить” зараженные ковидом клетки на разных этапах болезни даже у бессимптомных носителей», – говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня идет этап оценки токсичности Oligo1 на животных, следом – этап клинических исследований на людях.

«Антиковидный препарат Oligo1 разработан по технологии антисмысловых олигонуклеотидов – коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше. Для производства препарата потребуются олигонуклеотидные синтезаторы, которые есть в любой лаборатории по выпуску наборов для ПЦР-исследований», – подчеркивается в сообщении.

Власти уточняют, что тесты, которые уже проведены, полностью доказали высокую эффективность препарата. Доклинические исследования продлятся еще два-три месяца, а затем начнутся клинические испытания, если они окажутся успешными, можно будет переходить к массовому производству препарата, добавляется в релизе.

«Мы с коллегами решили обратиться к опыту лечения пациентов с атипичной пневмонией и респираторным синдромом, эпидемии которых наблюдались несколько лет назад. Ведь эти заболевания также были вызваны коронавирусами, пусть и неродственных с COVID-19 штаммов. Мы предположили, что использованная тогда технология антисмысловых олигонуклеотидов может помочь и против COVID-19», – рассказал один из разработчиков препарата, заведующий отделением городской клинической больницы Пятигорска Антон Горячев. По его словам, других препаратов для лечения больных с COVID-19, созданных по технологии антисмысловых олигонуклеотидов, в мире пока нет.

gxpnews