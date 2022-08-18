В Москве в три раза увеличилось производство противоопухолевых ЛП

В столице с начала текущего года производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов увеличилось в 3,3 раза, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам первых шести месяцев этого года выпуск лекарств увеличился на 21,4% по сравнению с первым полугодием 2021 года. За то же время столичные производители выпустили свыше 3,7 млн упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что всего с начала года в городе произвели лекарств более чем на 15,2 млрд рублей, что на 25,7% больше, чем годом ранее.

«Важно отметить, что московские фармацевтические предприятия не только выпускают, но еще и самостоятельно разрабатывают лекарственные средства по ряду направлений», – добавил Овчинский.

Уточняется, что развитию фармацевтического производства способствует механизм офсетных контрактов. С 2017 года столица подписала три офсета на поставку препаратов для лечения широкого спектра заболеваний. Всего в проекты было направлено около 10 млрд рублей инвестиций.

gxpnews