Вакцина компании Takeda от лихорадки денге будет одобрена в Индонезии

Экспериментальная вакцина Takeda Pharmaceutical против лихорадки денге скоро будет одобрена в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei.

По данным газеты, компания намерена продавать вакцину примерно в 30 странах и обеспечить объем продаж в размере $1,6 млрд.

В мае 2021 года Takeda представила результаты третьей фазы испытаний вакцины. Препарат показал эффективность в 83,6% по защите от госпитализации в течение трех лет. Защита от инфицирования за три года снижается с 80,2% до 62%, но при этом препарат Takeda не вызывает более серьезного течения заболевания у ранее не болевших пациентов, как вакцина Dengvaxia от Sanofi.

Первой зарегистрированной вакциной для профилактики этого заболевания стала Dengvaxia, которую производит французская группа Sanofi. Это первый препарат, разрешенный для профилактики лихорадки денге, вызванной всеми серотипами вируса (1, 2, 3 и 4). В мае 2019 года он был одобрен американским FDA. Впервые Sanofi получила разрешение на использование Dengvaxia в Мексике в 2015 году. Здесь же с самого начала проходили клинические тесты вакцины. Было установлено, что препарат снижает риск госпитализации заболевших на 80% и на 93% уменьшает вероятность развития геморрагического синдрома, который является самой тяжелой формой болезни.

Лихорадка денге – это вирус, переносимый комарами, распространенный в тропических и субтропических регионах мира, сообщает ВОЗ. Тяжелые формы лихорадки денге включают геморрагическую лихорадку денге или шоковый синдром денге, для которых характерны сильные боли в животе, упорная рвота, учащенное дыхание, кровоточивость десен, усталость, беспокойство и кровь во рвоте.

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