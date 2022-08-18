PeptidPRO® вышел на российский рынок

PeptidPRO®, новая российская фармацевтическая компания – производитель лекарственных средств на основе регуляторных пептидов, объявила о выходе на рынок и получении государственной регистрации на три оригинальных инъекционных препарата.

Генеральный директор компании Петр Баранов более 10 лет работал директором бизнес-подразделений в крупнейших международных и российских фармкомпаниях. Он подробнее рассказал о новой компании и терапевтических направлениях ее деятельности: «Отличительная особенность лекарств на основе пептидных регуляторов – их направленное патогенетическое действие на течение болезни с целью устранить не только симптомы болезни, но и повлиять на причины и механизмы развития заболевания. Это позволяет рассчитывать на восстановление функции поврежденных органов и систем и повысить качество жизни пациентов».

В настоящее время портфель компании содержит препараты для лечения заболеваний в таких областях медицины, как репродуктивное мужское здоровье, урология, периферический атеросклероз и др. В частности, в числе разработок компании – собственный инъекционный лекарственный препарат на основе регуляторных пептидов для лечения синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). Другой зарегистрированный препарат направлен на лечение заболеваний, вызванных атеросклерозом, в частности, заболеваний артерий нижних конечностей.

gxpnews