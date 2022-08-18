Российские исследователи нашли способ преобразования спиртовых настоек в таблетки

В РФ получили эффективный способ преобразования спиртовых настоек в таблетки или другие твердые лекарственные формы: капсулы и гранулы. Это позволит точно дозировать препараты, а также снимает ограничения, связанные с употреблением спиртовых настоек, сообщила ТАСС в среду пресс-служба Минобрнауки России.

«Полученные экспериментальные данные показали, что порошки пригодны к созданию таблеток с применением технологии прямого прессования, – это самый экономичный способ получения таблеток, когда таблеточную массу (смесь компонентов) без дополнительных манипуляций прессуют. <…> Результаты работы перспективны для промышленного перевода настоек и экстрактов лекарственных растений в таблетированную форму. По словам фармацевтов, преимуществом данной лекарственной формы является удобство применения и возможность точного дозирования действующих веществ», – говорится в сообщении.

В новой работе российские ученые изучили жидкие экстракты цветков ромашки, календулы и травы тысячелистника, которые обладают антимикробными свойствами. И выяснили, какие есть возможности для фиксации биологически активных веществ на поверхности различных твердых частиц – адсорбентов. Исследования фармацевтико-технологических показателей велись с помощью специальной модели SeDeM expert system. В результате ученым удалось получить технологический порошок, который можно использовать для производства таблеток, капсул или гранул и при этом полностью избавиться от этилового спирта.

«Спиртовые настойки и экстракты лекарственных растений широко используются в терапии многих заболеваний, однако содержащийся в них спирт этиловый накладывает множество ограничений на человека, их применяющего. Например, нельзя садиться за руль, выполнять точную работу, требующую высокой концентрации внимания, перевозить спиртосодержащие лекарства в самолете», – пояснил старший научный сотрудник отдела химии природных соединений Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) Александр Гуленков, слова которого приводятся в сообщении.

gxpnews