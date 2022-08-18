Bavarian Nordic: мы можем не удовлетворить спрос на вакцину от оспы обезьян

Датская компания Bavarian Nordic, единственная фирма, чья вакцина от оспы обезьян разрешена к использованию в ЕС, Канаде и США, может не удовлетворить растущий спрос на препарат. Об этом сообщает ТАСС.

«Спрос на вакцину продолжает расти из-за увеличения количества новых случаев инфицирования. У нас нет уверенности в том, что мы сможем продолжать удовлетворять его в полном объеме даже после модернизации нашей производственной площадки в Дании», – заявил агентству Bloomberg представитель Bavarian Nordic Рольф Сасс Соренсен.

Как сообщает агентство, в настоящее время для удовлетворения растущего спроса датская компания «изучает возможность передачи части производства на аутсорсинг». Рассматривается вариант с «заключением контракта на передачу технологий производителю в США». Препарат, разработанный Bavarian Nordic, продается под маркой Imvanex в Европе, Jynneos – в США и Imvamune – в Канаде. Он был одобрен для иммунизации против оспы, позже его разрешили к использованию и при оспе обезьян.

Согласно последним данным, опубликованным в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в мире зарегистрировано 38 019 заболевших. Наибольшее число инфицированных в США – 12 688. На втором месте Испания, где выявлено 5719 случаев. За ней следуют Германия (3186), Великобритания (3081) и Франция (2673).

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