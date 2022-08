«Ташир МЕДИКА» приобрела компанию UNIM Bavarian Nordic: мы можем не удовлетворить спрос на вакцину от оспы обезьян » Исследование: мРНК-вакцины против COVID-19 имеют хороший профиль безопасности при беременности Канадские исследователи под руководством Маниш Садарангани из Университета Британской Колумбии провели когортный анализ безопасности мРНК-вакцин от коронавируса для беременных. Ученые проанализировали вероятность и тяжесть побочных эффектов после введения прививок от Pfizer и Moderna, сравнили самочувствие вакцинированных беременных и небеременных женщин, а также оценили их состояние после первой и второй доз вакцины. Результаты исследования опубликовал журнал The Lancet. Канадские исследователи под руководством Маниш Садарангани из Университета Британской Колумбии провели когортный анализ безопасности мРНК-вакцин от коронавируса для беременных. Ученые проанализировали вероятность и тяжесть побочных эффектов после введения прививок от Pfizer и Moderna, сравнили самочувствие вакцинированных беременных и небеременных женщин, а также оценили их состояние после первой и второй доз вакцины. Результаты исследования опубликовал журнал The Lancet. В ходе исследований женщин в возрасте 15–49 лет разбили на несколько групп. Всего в выборку попали 274 601 вакцинированная участница и 6 179 не получивших прививку. В обеих группах сформировали подгруппы беременных и небеременных женщин. Затем привитых разделили на тех, кто получил одну дозу вакцины (5 597 беременных и 174 765 небеременных) или две дозы (3 108 беременных и 91 131 небеременная). Отобранные таким образом участницы исследования ответили на вопросы о своем самочувствии на протяжении семи дней до (невакцинированные беременные) и семи суток после (все вакцинируемые) вакцинации. Как показало исследование, первый укол вызвал небольшое ухудшение самочувствия (недомогание и боль в теле) у 4% беременных женщин, причем от конкретного препарата это не зависело. Вторая доза вакцины вызывала недомогание или мигрень в 7,3% случаев. Женщинам чаще становилось хуже после второй дозы препарата от Moderna, чем от Pfizer. Также выяснилось, что среди небеременных частота побочных явлений после вакцинации выше, чем у женщин в положении. После первой фазы вакцинации об ухудшении самочувствия доложили 4% беременных участниц (среди небеременных таких было 11,6%). После второй дозы о побочных эффектах сообщили 11,3% небеременных (против 7,3% беременных). Кроме того, в течение недели после первого этапа вакцинации выкидыши или случаи мертворождения произошли у 2,1% невакцинированных участниц исследования. Среди получивших прививку ребенка потеряли 1,5% женщин. Ни одна из вакцин, которую применяли в ходе исследования, не приводила к увеличению частоты существенных побочных эффектов у беременных женщин по сравнению с небеременными. В целом, как отмечено в исследовании, мРНК-вакцины беременными переносятся легче. мРНК-вакцины, в отличие от традиционных (когда в организм вводится ослабленный или инактивированный возбудитель инфекции), предполагают «обучение» клеток выработке белка, в случае заражения запускающего иммунную реакцию. После введения препарата мРНК, защищенная специальной липидной оболочкой, попадает в клетки вблизи места инъекции и заставляет их синтезировать тот же белок, который обнаружен в возбудителе. В итоге иммунная система распознает этот белок и начинает вырабатывать антитела, которые в случае заражения помогут организму бороться с инфекцией. Летом 2021 года французская Sanofi сообщала о намерении инвестировать 400 млн евро в год в разработку вакцин нового поколения против COVID-19 с использованием мРНК-технологий. Тем самым компания включилась в соперничество с Pfizer и Moderna, у которых такие препараты уже выведены на рынок. В начале 2022 года американская Moderna объявила о старте клинических исследований первой в мире вакцины против ВИЧ-инфекции eOD-GT8 60mer на основе мРНК-технологии, а также бустера этого препарата – Core-g28v2 (мРНК-1644v2-Core).

Источник: The Lancet