«Ташир МЕДИКА» приобрела компанию UNIM

Инвестиционный холдинг «Ташир Медика» (входит в ГК «Ташир» Самвела Карапетяна) выкупил 100% компании Unim, разрабатывающей цифровые инструменты для патоморфологической диагностики. Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценивают покупку в 150–250 млн рублей. Инвестиционный холдинг «Ташир Медика» (входит в ГК «Ташир» Самвела Карапетяна) выкупил 100% компании Unim, разрабатывающей цифровые инструменты для патоморфологической диагностики. Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценивают покупку в 150–250 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, до сделки ООО «Юним» на 36,8% принадлежало основателю и гендиректору компании Алексею Ремезу, на 28,04% – ООО «Медми», на 16,86% – ООО «Фрии инвест». Оставшиеся доли были распределены между совладельцем ООО «Роем» Алексеем Басовым (10,38%), а также Николаем Кроманом (6,52%) и Александром Горьковым (1,4%). Выручка «Юним» в 2021 году составила 267 млн рублей, чистая прибыль – 12 млн рублей.

Сумма сделки, по мнению управляющего партнера консалтинговой компании «Антеро Груп» Юрия Алейникова, составляет 250 млн рублей. Генеральный директор частной патоморфологической лаборатории Laboratoires De Genie Александр Козлов считает, что сумма сделки – около 150 млн рублей. «Отдельно могла быть оценена разработанная и используемая Unim цифровая платформа для удаленного просмотра оцифрованных изображений исследуемых препаратов», – пояснил Vademecum Козлов.

Компания Unim зарегистрирована в 2013 году, с 2015 года является резидентом «Сколково», в 2017 году открыла собственную лабораторию. Unim разрабатывает цифровые решения для цитологической и патоморфологической диагностики (основное – программное обеспечение Digital Pathology), проводит гистологические, иммуногистохимические и иммуноцитохимические исследования. В январе 2022 года Unim подписала соглашение с ГК «Медси» о централизации онкодиагностики в клиниках сети на базе Digital Pathology. Всего к 2022 году к платформе Unim было подключено более 4 тысяч узкопрофильных специалистов.

ГК «Ташир Медика» и ранее инвестировала в проекты по цифровизации медицины. Например, в октябре 2021 года ГК приобрела по 50% в компаниях «Нетрика Медицина» и «ЭлНетМед» (обе занимаются разработкой IT-решений), а в декабре 2020 года «Ташир Медика» и «Юникорн Кэпитал Партнерс» инвестировали 160 млн рублей в ООО «Интеллоджик» (разработчик платформы Botkin.AI). Всего ГК объединяет более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения с суммарным оборотом более 15 млрд рублей, выручка самого ООО «Ташир Медика» в 2021 году составила 631,8 млн рублей, чистая прибыль – 410,6 млн рублей.

В конце 2021 года и начале 2022-го на рынке лабораторной диагностики произошло еще несколько крупных сделок. Например, в декабре 2021 года председатель совета директоров холдинга SFT Group (один из крупнейших игроков целлюлозно-бумажной отрасли) Анатолий Штейнберг вложился сразу в два лабораторных проекта, ориентированных на B2B- и B2C-аудиторию – Chromolab и Exacte Labs. Компании объединились для создания холдинга, в ближайших планах – M&A в сегменте специализированных лабораторий.

Кроме того, в январе 2022 года лабораторная служба «Хеликс» получила контроль над 100% частной патоморфологической Laboratoires De Genie. Сумма сделки составила 400 млн рублей.

Фото: asi.ru

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