Ингавирин включен в методические рекомендации Минздрава по борьбе с COVID-19

В новую, 16-ю версию методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в качестве этиотропного лечения вошел Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) от «Валенты Фарм», ранее в них не фигурировавший. Также нирматрелвир с ритонавиром (оригинальный препарат – Paxlovid от американской Pfizer) впервые перечислен среди средств, разрешенных к применению при терапии COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре (ранее эта комбинация была рекомендована как этиотропное лечение). В новую, 16-ю версию методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в качестве этиотропного лечения вошел Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) от «Валенты Фарм», ранее в них не фигурировавший. Также нирматрелвир с ритонавиром (оригинальный препарат – Paxlovid от американской Pfizer) впервые перечислен среди средств, разрешенных к применению при терапии COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре (ранее эта комбинация была рекомендована как этиотропное лечение).

Исходно основные показания к применению Ингавирина – профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у взрослых и детей старше трех лет. Клиническое применение этого препарата при COVID-19 в исследовательском формате началось в разгар пандемии в 2020 году. Результаты исследования, проведенного на базе МГМСУ им. А.И. Евдокимова, опубликованы в журнале «Терапия». В выборку вошли 80 пациентов в возрасте 18–75 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией средней тяжести, сопровождающейся характерными двусторонними изменениями в легких (по данным КТ) и необходимостью проведения кислородотерапии.

Согласно результатам исследования, в группе пациентов, принимавших Ингавирин в дополнение к основной терапии в течение семи дней, доля людей с адекватной сатурацией, не нуждающихся в кислородной поддержке, оказалась в два раза выше по сравнению с группой лечившихся по стандартной схеме (терапия препаратами интерферонов, гидроксихлорохином и лопинавиром+ритонавиром). Большинство пациентов (97,5%) из первой группы также отметили сокращение приступов кашля на третий день лечения. Подтвердив влияние Ингавирина на сокращение сроков клинического выздоровления и облегчения состояния пациентов с COVID-19, компания «Валента Фарм» летом 2021 года подала заявку на проведение III фазы КИ эффективности препарата при COVID-19. На основании результатов этого исследования сделан вывод о том, что применение Ингавирина сокращает время выздоровления у амбулаторных пациентов с COVID-19.

Среди других новшеств 16-й версии методрекомендаций – исключение из перечня веществ для этиотропного лечения комбинации не зарегистрированных в России моноклональных антител bamlanivimab+etesevimab от Eli Lilly.

Кроме того, нирматрелвир с ритонавиром включен в схемы терапии коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и стационаре. С декабря 2021 года эта комбинация числилась в методических рекомендациях в качестве этиотропного лечения (в таком же статусе ранее находился молнупиравир, но в феврале 2022 года препарат был включен в схемы лечения COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре). В России препараты с МНН нирматрелвир+ритонавир зарегистрированы у «Промомеда» (Скайвира) и «Фармасинтеза» (Миробивир).

В обновленных методрекомендациях в схемы лечения COVID-19 в легкой и среднетяжелой степени включен упадацитиниб (Ранвэк от AbbVie). В схемы для терапии легкой формы коронавирусной инфекции в стационаре добавлена анакинра (Кинерет от Swedish Orphan Biovitrum), в схемы терапии заболевания в тяжелой форме в условиях стационара – фавипиравир.

В список не зарегистрированных в России лекарственных средств на основе моноклональных антител, разрешенных в стране для терапии COVID-19, добавлен препарат Evusheld (tixagevimab и cilgavimab) от англо-шведской AstraZeneca. Список вакцин, зарегистрированных в России для профилактики COVID-19, пополнился тремя препаратами – Конвасэлом от ФМБА и назальными вакцинами от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и «Генериума».