FDA одобрило антидепрессант нового типа от компании Axsome Therapeutics

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило антидепрессант Auvelity (dextromethorphan HBr – bupropion HCl) компании Axsome Therapeutics, сообщает фармпроизводитель. Более 20 млн американцев, страдающих депрессией, получат доступ к новому варианту терапии на рынке, переполненном старыми препаратами.

Препарат Auvelity – это новый класс лечения, который уменьшает симптомы депрессии уже через неделю, что дает ему потенциальное преимущество перед более старыми антидепрессантами, эффект от которых может проявиться через шесть недель.

Препарат потенциально может стать блокбастером, но компании придется сделать значительные инвестиции, чтобы создать рынок для новой фирменной терапии в области, полной непатентованных методов лечения, отметил аналитик Guggenheim Ятин Сунеджа, передает Reuters.

Терапия Axsome нацелена на несколько нейромедиаторов, включая глутамат, и в 2019 году успешно прошла испытания третьей фазы.

Новые методы лечения депрессии были редки в последнее время, а область применения антидепрессантов изобиловала многими неудачными испытаниями. Назальный спрей Spravato от Johnson & Johnson был одобрен в 2019 году, что сделало его первым антидепрессантом нового типа за более чем 30 лет.

gxpnews