ВОЗ рекомендовала два новых препарата от лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два новых препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релизе, распространенный организацией.

Речь идет о лекарствах mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) и REGN-EB3 (Inmazeb) на основе моноклональных антител. Их применение рекомендовано на основе «систематического рассмотрения и метаанализа рандомизированных клинических испытаний».

Выступившая 19 августа на брифинге в Женеве руководитель отдела клинической помощи ВОЗ Джанет Диаз заявила, что препараты Ansuvimab и Inmazeb снижают смертность пациентов на 60%. Специалисты провели испытания этих препаратов во время вспышек Эболы в Африке. В частности, самое крупное исследование было проведено в Демократической Республике Конго (ДРК).

В руководстве по лечению Эболы ВОЗ также сообщила, что препараты ZMapp и Remdesivir не следует применять в качестве лекарств при этой болезни.

Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДРК в 1976 году. Вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.

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