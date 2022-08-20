Ростовские фармкомпании признаны невиновными по делу о картеле на 120 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Ростовского УФАС, усмотревшего ранее картельный сговор на 120 млн рублей в действиях двух ростовских фармкомпаний – «Данта» и «Компания Органика». По решению суда факт наличия сговора между организациями при поставке лекарств на 48 аукционах признан недоказанным. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Ростовского УФАС, усмотревшего ранее картельный сговор на 120 млн рублей в действиях двух ростовских фармкомпаний – «Данта» и «Компания Органика». По решению суда факт наличия сговора между организациями при поставке лекарств на 48 аукционах признан недоказанным.

Предполагаемый картельный сговор между фармкомпаниями, поставляющими лекарства в госмедучреждения Южного федерального округа, Ростовское УФАС выявило в августе 2020 года. По версии регулятора, 48 аукционов были проведены с минимальным снижением начальной цены со стороны ООО «Данта» и ООО «Компания Органика». УФАС предписало компании «Данта» выплатить 17,9 млн рублей, а «Компании Органика» – 37 млн рублей в качестве штрафа за антиконкурентное поведение (ст. 14.32 КоАП РФ), после чего компании обратились в Арбитражный суд Ростовской области (в октябре 2020 года).

Однако эта инстанция поддержала решение УФАС, после чего компании подали апелляционную жалобу. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд обратил внимание на то, что антимонопольный орган недостаточно изучил все обстоятельства 48 аукционов – в 15 аукционах вместе с компаниями, которых обвиняли в заключении картеля, участвовали и другие фармпоставщики, а в 40 аукционах речь шла о закупке жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство. В итоге этот суд в марте 2022 года апелляционную жалобу компаний удовлетворил.

С этим решением не согласились в УФАС. Регулятор подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, но тот поддержал решение нижестоящей инстанции – факт заключения антиконкурентного соглашения не доказан. Во всех 48 аукционах снижение начальной максимальной цены контракта не превышало 5,7%, чаще всего победитель аукциона предлагал снижение на 1% от начальной максимальной цены контракта.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Данта» зарегистрировано в 2015 году в Ростовской области. Компания занимается торговлей фармацевтической продукцией. Выручка организации в 2021 году составила 1,65 млрд рублей, чистая прибыль – 6,93 млн рублей. Генеральным директором и владельцем компании является Татьяна Данилова.

ООО «Компания Органика» начало функционировать в 2015 году. Компания зарегистрирована в Ростовской области, работает в сфере продаж фармацевтической продукции. Генеральным директором и бенефициаром является Валерий Комягин. Выручка юрлица в 2021 году – 9,6 млрд рублей, чистая прибыль – 169,58 млн рублей.

Это не первый случай, когда фармкомпаниям удается в судах нескольких инстанций доказать непричастность к картельным сговорам. Например, в июле 2022 года Верховный суд РФ признал действия компаний «САВ-Фарм», «САВ-Мед» и «Аптека «Вербена-Фарма» на аукционе по закупке онкопрепарата с МНН паклитаксел для Свердловского областного онкодиспансера законными и не нарушающими ни один из пунктов антимонопольных требований. Весной 2021 года региональное УФАС обвинило все три фармкомпании в сговоре на торгах по поставке лекарственного средства в медучреждение.