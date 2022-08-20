ГК «Эверс» нарастит производство средств для лечения ран до 70 млн изделий в год

ГК «Эверс» до конца 2022 года планирует нарастить производство инновационных перевязочных изделий и материалов до 70 млн единиц в год. В первые шесть месяцев 2022 года компания уже увеличила производство продукции на 11,4%. «Эверс» с 2018 года строит собственную производственную площадку в ОЭЗ «Дубна», объем инвестиций в нее составляет 350 млн рублей. ГК «Эверс» до конца 2022 года планирует нарастить производство инновационных перевязочных изделий и материалов до 70 млн единиц в год. В первые шесть месяцев 2022 года компания уже увеличила производство продукции на 11,4%. «Эверс» с 2018 года строит собственную производственную площадку в ОЭЗ «Дубна», объем инвестиций в нее составляет 350 млн рублей.

О планах компании нарастить производство сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В феврале 2022 года ГК «Эверс» получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственной площадки по выпуску инновационных перевязочных медизделий и материалов, а также экспресс-тестов в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Компания достроила основной производственный двухэтажный комплекс площадью 3 тысячи кв. м.

Мощность завода не раскрывается, там будет создано 50 рабочих мест. Основная номенклатура предприятия – экспресс-тесты на беременность и перевязочные средства, включая лейкопластыри, защитные и атравматичные повязки, активированные лекарствами, а также спиртовые салфетки и лечебные губки, включая собственные разработки компании, например, раневое высокопористое покрытие Хитокол (R) в форме аэрогеля, применяемое для местного лечения широкого спектра ран и повреждений кожи.

Строительство завода компания анонсировала в мае 2018 года. Первоначальный объем инвестиций в проект составил 147,9 млн рублей, а дедлайн сдачи объекта был намечен на лето 2019 года. К маю 2021 года объем инвестиций вырос до 222 млн рублей, а «Эверс» запланировала к производству на заводе новые разработки. По состоянию на февраль 2022 года объем инвестиций в проект оценивался в 350 млн рублей.

Завод «Эверс» входит в промышленный холдинг ГК «Эверс» (Evers Group Rus), специализирующийся на производстве широкой линейки перевязочных материалов. По данным СПАРК-Интерфакс, ГК «Эверс Груп Рус» и ООО «Эверс» на 100% принадлежат Евгению Бородину. «Эверс Груп Рус» зарегистрирована в 2014 году в Москве. Выручка ГК в 2021 году составила 530 млн рублей, чистая прибыль – 22,2 млн рублей.