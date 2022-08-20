Минздрав включил четыре новых препарата в рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции до 16-й версии. В них вошли четыре новых препарата: «Ингавирин», «Паксловид», «Ранвэк» и антибиотик «Биапенем».

Минздрав России опубликовал 16-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Основные изменения коснулись лекарственной терапии и принципов лечения больных с психическими расстройствами.

Изменения лекарственной терапии на амбулаторном этапе

В новую версию рекомендаций Минздрав включил три новых препарата для лечения COVID-19. В схемы лечения включен седьмой противовирусный препарат нирматрелвир+ритонавир («Паксловид»). Он появился еще в 14-й версии рекомендаций, но тогда не был включен в схемы лечения.

Минздрав сохранил в силе возможность назначения фавипиравира, молнупиравира, ремдесивира, «МИР-19», умифеновира и альфа интерферона для противовирусной терапии COVID-19.

В новой версии рекомендаций указаны эффекты нового препарата имидазолилэтанамида на инфицированные клетки и влияние на ключевые провоспалительные факторы. Однако препарат не включен в схемы лечения. Имидазолилэтанамид зарегистрирован в России под торговым названием «Ингавирин».

На амбулаторном этапе теперь возможно назначение нового ингибитора Янус-киназ упадацитиниба. Препарат разрешен пациентам при среднетяжелом течении инфекции. Назначение препарата возможно наравне с другими ингибиторами, которые Минздрав рекомендовал ранее. Это барицитиниб или тофацитиниб.

Другие изменения коснулись режима назначения моноклонального антитела тиксагевимаб + цилгавимаб и анакинры. Комбинацию антител ранее рекомендовали для доконтактной профилактики COVID-19. В новой версии документа Минздрав расширил показания для тиксагевимаб + цилгавимаб. Комбинацию антител следует вводить для доконтактной профилактики и лечения подтвержденных случаев у пациентов с высоким риском тяжелого течения инфекции.

Изменения режима коснулись также антагониста рецептора интерлейкина-1 анакинры. Минздрав разрешил введение препарата в условиях дневного стационара при легком течении инфекции у больных с высоким риском прогрессирования. Это больные с большим числом сопутствующих заболеваний, указано в рекомендациях. Введение анакинры в этом случае необходимо в качестве упреждающей меры в максимально ранние сроки, указано в документе.

Изменение лекарственной терапии в стационаре

Минздрав разрешил применение нового антибактериального препарата биапенем. Его назначение возможно только у госпитализированных больных при диагностированной нетяжелой внебольничной пневмонии. В ранней версии рекомендаций препарат отсутствовал.

Новые вакцины для профилактики COVID-19

Дополнен список вакцин для профилактики инфекции, которые одобрены Минздравом после выхода 15-й версии рекомендаций. Включены рекомбинантная «Конвасэл» и две назальные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Салнавак».

Елена Воронина

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