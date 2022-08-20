Число препаратов для заключения петербургского офсетного контракта увеличили до 31

В июне представители власти Петербурга сообщали о планах заключить офсетный контракт на производство 28 МНН. В итоговом постановлении о проведении конкурса число препаратов увеличилось до 31. При этом почти половину из них должны будут произвести в разных дозировках.
В рамках офсетного контракта, который планируют заключить власти Санкт-Петербурга, необходимо будет произвести 31 международное непатентованное наименование препаратов в разных дозировках. Это следует из постановления правительства города, опубликованного на официальном сайте.
Впервые о планах заключить офсетный контракт на производство лекарств сообщил председатель Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик в начале июня. Тогда он уточнил, что контракт будет направлен на организацию выпуска 28 МНН. Проанализировав перечень этих препаратов, «ФВ» сообщал, что почти все они в настоящий момент находятся под патентной защитой.
В итоговом постановлении из списка исключили два препарата (клопидогрел и пазопаниб) и добавили еще пять МНН (вандетаниб, вемурафениб, лакосамид, нинтеданиб, тикагрелор).
Всего необходимо будет произвести 47 позиций, то есть 14 МНН нужно будет выпустить в разных дозировках. Для каждой позиции в постановлении определено минимальное количество таблеток/капсул для выпуска.
Список МНН, которые необходимо будет произвести в рамках контракта
- Акситиниб (в двух дозировках)
- Апиксабан (в двух дозировках)
- Афатиниб (в двух дозировках)
- Бозутиниб
- Вандетаниб (в двух дозировках)
- Вемурафениб
- Вилдаглиптин
- Дазатиниб (в двух дозировках)
- Дапаглифлозин
- Деферазирокс (в двух дозировках)
- Ибрутиниб
- Кабозантиниб (в трех дозировках)
- Кобиметиниб
- Кризотиниб
- Лакосамид (в двух дозировках)
- Лапатиниб
- Леветирацетам
- Ленватиниб (в двух дозировках)
- Нилотиниб (в двух дозировках)
- Нинтеданиб
- Олапариб (в двух дозировках)
- Палбоциклиб (в трех дозировках)
- Регорафениб
- Ривароксабан (в двух дозировках)
- Руксолитиниб
- Ситаглиптин
- Сорафениб
- Сунитиниб (в двух дозировках)
- Тикагрелор
- Элтромбопаг
- Эмпаглифлозин
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указывал, что 20 из этих препаратов в настоящий момент не выпускаются на территории России.
Исполнить обязательства производитель должен будет в течение 36 месяцев. Контракт будет заключен на 10 лет. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд руб.
Фото: unsplash.com
Маргарита Грошева
pharmvestnik