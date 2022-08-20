В двух регионах пройдет пилот по дистанционной проверке бизнеса

Минцифры вместе с Минэкономразвития в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок бизнеса. Это позволит уменьшить административную нагрузку, отмечают в ведомствах.

Минцифры совместно с Минэкономразвития в рамках пилота запускают новую технологию для дистанционных проверок бизнеса в двух регионах — в Татарстане и Кировской области. Презентация решения прошла на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге, сообщается на сайте Минцифры.

«Для уменьшения административной нагрузки на бизнес сегодня активно внедряются цифровые инструменты в сфере контроля и надзора. Одним из таких инструментов стало решение для дистанционных проверок при лицензировании. <…> Новый механизм позволит экономить время профильных органов на выездные проверки, делает более удобным и прозрачным получение лицензий для бизнеса», — отметил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Как рассказали в министерстве, владелец бизнеса подает заявление на Госуслугах на получение разрешительных документов (лицензии). Затем заявление с портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором, после чего инспектор направляет уведомление на Госуслуги с указанием даты и времени проверки. Заявитель скачивает мобильное приложение «Инспектор» и в назначенное время подключается к дистанционной проверке в режиме видеосвязи через приложение. После проверки результаты придут в личный кабинет заявителя на Госуслугах.

Пилотирование дистанционных проверок планируется с сентября с участием Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росаккредитации, Росприроднадзора, Россельхознадзора.

Из-за распространения коронавирусной инфекции правительство в 2020 году ограничило проведение плановых проверок субъектов среднего и малого предпринимательства (Постановление № 438 от 03.04.2020). В отношении иных субъектов плановые проверки были разрешены только в случае, если деятельность таких субъектов и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. При этом приоритетным был установлен дистанционный формат проверок — с помощью аудио- или видеосвязи.

В марте 2022 года правительство ввело до конца года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС, писал «ФВ».

Артем Косенок

pharmvestnik