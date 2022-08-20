В России предложили начать обязательную маркировку БАД с апреля 2023 года

Минпромторг предложил запустить обязательную маркировку биологически активных добавок с 1 апреля 2023 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В России предложили ввести обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок (БАД) с 1 апреля 2023 года. Такой проект постановления правительства разместил Минпромторг на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него БАД: с 1 сентября 2023 года — для розничной торговли, с 1 ноября этого же года — для оптовой торговли в рамках объемно-артикульного учета, а с 1 марта 2025 года — для оптовой торговли в рамках поэкземплярного учета.

Эксперимент по маркировке биодобавок в России начался 1 мая 2021 года. Изначально предполагалось, что он будет идти до 31 августа этого года. Как стало известно в начале августа в ходе вебинара ЦРПТ, эксперимент по маркировке БАД продлят до 28 февраля 2023 года. Соответствующее постановление сейчас находится на подписании в правительстве. Такая сдвижка может объясняться тем, что создаваемая система маркировки БАД существенно отличается от уже работающей системы мониторинга движения лекарственных препаратов, объяснили участники вебинара.

Фото: Васбеев Ринат

Артем Косенок

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