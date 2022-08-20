Завод Thermo Fisher Scientific в Петербурге остановил производство

Санкт-Петербургский завод компании Thermo Fisher Scientific остановил производство лабораторного пластика. В компании сослались на нарушение цепочек поставок и хозяйственной деятельности, пообещав следить за текущей ситуацией и «вносить соответствующие коррективы». Ранее, в марте 2022 года, отгрузки продукции приостановил и головной офис американской компании. Санкт-Петербургский завод компании Thermo Fisher Scientific остановил производство лабораторного пластика. В компании сослались на нарушение цепочек поставок и хозяйственной деятельности, пообещав следить за текущей ситуацией и «вносить соответствующие коррективы». Ранее, в марте 2022 года, отгрузки продукции приостановил и головной офис американской компании.

По сведениям источников «Делового Петербурга», компания прекратила производство и отгрузки дистрибьюторам еще в июне 2022 года. Производство было законсервировано, а персонал уволен по соглашению сторон. При этом были прекращены и заранее оплаченные поставки, сообщают источники издания.

В самой компании сообщили, что приняли решение прекратить продажи и производство в России и Белоруссии из-за ухудшающихся в течение нескольких месяцев рыночных условий и проблем с поставками. В компании пообещали следить за ситуацией и «вносить соответствующие коррективы».

Vademecum направил запрос в российское представительство Thermo Fisher Scientific.

Завод в Санкт-Петербурге был создан в 1989 году как совместное предприятие при участии финской компании Labsystems Oy под брендом «Ленпипет». В 1997 году головная компания Labsystems Oy вошла в состав концерна Thermo Electron Corporation, а затем в 2006 году влилась в Thermo Fisher Scientific. Российский завод стал дочерней компанией ­– АО «Термо Фишер Сайентифик».

На предприятии производили медицинский пластик – дозаторы и одноразовые наконечники, а также поставляли медицинское и лабораторное оборудование. В 2021 году выручка компании составила 2,742 млрд рублей, чистая прибыль – 322,2 млн рублей.

В марте 2022 года Thermo Fisher Scientific сообщила о приостановке продаж в России и Белоруссии.

Весной шведский производитель гигиенических изделий Essity (в портфель компании входят бренды Zewa, Libresse, Tork и Libero, а также медизделия – впитывающие простыни и подгузники под лейблом TENA) также объявил о решении уйти с российского рынка, в том числе продать локальные производства. Однако затем компания сообщила о возобновлении производства подгузников для взрослых – после начала поставок альтернативного сырья на российские заводы Essity.