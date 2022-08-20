Задержан и снят с должности главный нарколог Минздрава Евгений Брюн

Правоохранительные органы задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Его проверяют на причастность к мошенничеству при поставках реагентов для тестирования на алкоголь и наркотики (в связи с разработкой новых правил медосмотра водителей). Он был доставлен на допрос, по итогам которого будет решен вопрос о его статусе в деле. Вечером 19 августа, после того как стало известно о задержании, в Минздраве сообщили, что Брюн освобожден от обязанностей главного внештатного психиатра-нарколога в связи с ликвидацией самой должности.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Евгений Брюн задержан и находится на допросе. Расследование дела проводит УВД по Юго-Восточному административному округу. «Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей», – пояснил источник ТАСС.

По данным телеграм-канала «112», помимо Евгения Брюна задержан и вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев. Правоохранительные органы подозревают его в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам через сеть аффилированных компаний.

После того как стало известно о задержании, Минздрав России сообщил, что Евгений Брюн больше не исполняет обязанности главного внештатного психиатра-нарколога в связи с ликвидацией самой должности. «Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», – рассказали в ведомстве, не уточнив, когда именно это произошло.

Евгений Брюн и его заместитель по Ассоциации наркологов Владимир Якушев попали в поле зрения регуляторов зимой 2020 года. Тогда с требованием провести контрольные мероприятия на предмет связи специалистов с поставщиком реагентов – компанией «Медиатрейд» – в ФАС обратился депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Проверки проходили на фоне ажиотажного спроса на тестирование – в ноябре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей, по которому для получения водительского удостоверения нужно было в обязательном порядке сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Однако затем вступление правил в силу было отложено до марта 2022 года.

Контрольные мероприятия проходили в том числе в отношении главы ассоциации Евгения Брюна. Поводом послужили данные прокуратуры Москвы. Выяснилось, что компанией «Медиатрейд» до сентября 2016 года владел нынешний вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев, причем дистрибьютор неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче. Как уточняли «Известия», доследственную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), проводил ОМВД «Останкинский» (подчинен УМВД по СВАО Москвы).

В августе 2022 года Комиссия ФАС России признала компанию «Медиатрейд» и еще 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей при поставке медоборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Вердикт вынесен в отношении компаний-поставщиков ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

Материалы антимонопольного дела были переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела по факту ограничения конкуренции, уточняли в ФАС.

UPD. В новость и заголовок после публикации были внесены изменения в связи с поступившей информацией от Минздрава России об освобождении Евгения Брюна от занимаемой должности.