Онлайн-продажу препаратов для медикаментозного аборта могут запретить

В проект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами подготовили новую поправку. Она касается запрета к такой продаже препаратов для медикаментозного аборта.

Препараты для медикаментозного аборта могут запретить для онлайн-продажи. Об этом ТАСС рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Считаю необходимым дополнить запрет и распространить его на дистанционную продажу лекарственных препаратов для медикаментозного аборта. Уже подготовлена соответствующая поправка в законопроект, которая будет внесена ко второму чтению», — заявила Буцкая.

Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств был внесен в Госдуму 29 июля. Эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Изначально планировалось, что ГД рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии, но, как писал «ФВ», проект вставал на паузу из-за разногласий, кто будет курировать его реализацию — на это претендовали два министерства. Позже пилот перешел от Минэкономразвития к Минздраву.

Фото: danilo.alvesd/Unsplash

Руслан Мавлиханов

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