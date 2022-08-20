«Фармсинтез» станет эксклюзивным дистрибьютором вакцины от гепатита В третьего поколения

Портфельная компания «Роснано» «Фармсинтез» станет эксклюзивным дистрибьютором вакцины от гепатита В третьего поколения «Сай-би-вак», которая зарегистрирована Минздравом России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УК «Роснано».

«Препарат обеспечивает более длительную и качественную защиту: через 2,5 года после вакцинации „Сай-би-ваком” участники исследования имели в 5,5 раза больше защитных антител, чем вакцинированные обычной вакциной. В соответствии с нашим планом, „Сай-би-вак” появится в арсенале отечественных инфекционистов до конца 2022 года, пилотная поставка препарата составит 80 тысяч доз», – приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО «Фармсинтез» Ефима Прилежаева.

«Сай-би-вак» – единственная зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики гепатита B, которая обеспечивает формирование более мощного противовирусного иммунитета по сравнению с широко применяемыми вакцинами второго поколения. Владельцем регистрационного удостоверения «Сай-би-вак» в РФ является санкт-петербургская фармацевтическая компания ПАО «Фармсинтез». По предварительным оценкам, потребность российского фармрынка в новой вакцине может составить более 300 тысяч доз в год.