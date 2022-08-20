Роснано и «НПП „Интероко”» представили проект по производству медизделий из пластика «Фармсинтез» станет эксклюзивным дистрибьютором вакцины от гепатита В третьего поколения » «Фармстандарт» будет поставлять «Спинразу» для фонда «Круг добра» «Фармстандарт» единственный подал заявки на участие в четырех аукционах. Ранее закупки провести не удалось из-за отсутствия желающих. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключит договоры на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) с фармпроизводителем «Фармстандарт». Эта компания единственная подала заявки на участие в аукционах, контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Объявленные в начале июля аукционы на поставку этого препарата не состоялись, так как ни одна компания не подала заявки на участие. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (макс.) цена, руб. Поставщик 1 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 270 904 409,57 244 190 583,90 АО «Фармстандарт» 2 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 305 904 409,57 275 844 918,85 АО «Фармстандарт» 3 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 135 904 409,57 122 095 291,95 АО «Фармстандарт» 4 Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл 325 904 409,57 293 933 110,25 АО «Фармстандарт» gxpnews