«Фармстандарт» будет поставлять «Спинразу» для фонда «Круг добра»

«Фармстандарт» единственный подал заявки на участие в четырех аукционах. Ранее закупки провести не удалось из-за отсутствия желающих.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключит договоры на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) с фармпроизводителем «Фармстандарт». Эта компания единственная подала заявки на участие в аукционах, контракты будут заключены по начальной (максимальной) цене. Объявленные в начале июля аукционы на поставку этого препарата не состоялись, так как ни одна компания не подала заявки на участие. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (макс.) цена, руб.
|Поставщик
|1
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|270
|904 409,57
|244 190 583,90
|АО «Фармстандарт»
|2
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|305
|904 409,57
|275 844 918,85
|АО «Фармстандарт»
|3
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|135
|904 409,57
|122 095 291,95
|АО «Фармстандарт»
|4
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|325
|904 409,57
|293 933 110,25
|АО «Фармстандарт»