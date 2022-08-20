Роснано и «НПП „Интероко”» представили проект по производству медизделий из пластика

Группа «Роснано» и АО «Научно-производственное предприятие „Интероко”» будут производить медизделия из пластика, сообщает пресс-служба Минпромторга. Совместный проект компаний по развитию современного технологического производства медицинских расходных изделий из пластиков и полимеров из российского сырья и материалов был представлен вице-премьеру, главе Минпромторга Денису Мантурову в ходе международного военно-технического форума «Армия-2022».

Проект предполагает значительное расширение продуктового ряда расходных материалов в течение двух лет и доведение уровня локализации до 50%, в течение трех лет – до 70%, а по ряду номенклатурных позиций – до 100%.

Заново созданный центр компетенций будет выпускать пластиковые медицинские изделия одноразового применения для анестезиологии и реаниматологии, урологии, служб крови и гемодиализной терапии, акушерства и гинекологии, лабораторных исследований и медицинской реабилитации.

Его реализация обеспечит до 80-90% всех потребностей российского здравоохранения в медицинских расходных изделиях из пластика.

gxpnews