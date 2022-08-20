Sanofi будет сотрудничать с Atomwise в разработке лекарств с использованием ИИ

Французская Sanofi и американская Atomwise заключили соглашение о стратегическом партнерстве в использовании платформы AtomNet для обнаружения и исследования до пяти лекарственных целей с помощью искусственного интеллекта, сообщает Pharmaceutical Technology.

В рамках многоцелевого сотрудничества Atomwise получит от Sanofi авансовый платеж в размере $20 млн за идентификацию, синтез и усовершенствование ведущих соединений для пяти целей. Если сотрудничество окажется плодотворным, Atomwise может получить до $1 млрд за достижение определенных этапов в исследованиях, разработке и продажах.

Кроме того, Sanofi будет выплачивать многоуровневые лицензионные платежи за продукты, разработанные в рамках этого партнерства.

«Наша миссия в Atomwise – использовать уникальную технологию, чтобы быстрее производить более качественные лекарства, открывая цели, которые были недоступны при использовании традиционных подходов к открытию малых молекул», – отметил генеральный директор и соучредитель Atomwise Абрахам Хейфец.

Вера Sanofi в потенциал ИИ в открытии новых лекарств не является чем-то новым, отмечает Fierce Biotech. В последние месяцы французская фармацевтическая компания заключила ряд партнерских отношений в этой области, в том числе расширила свое пятилетнее партнерство с компанией Exscientia.

Глобальный руководитель исследовательских платформ Sanofi Мэтт Труппо заявил изданию в июне, что цель расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта – сократить сроки разработки лекарств «на несколько лет», что, в свою очередь, должно снизить затраты.

gxpnews