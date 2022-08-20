Западные фармкомпании могут сократить выплаты за продвижение лекарств в России на 30%

Выплаты западных фармкомпаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM), российским врачам и отраслевым ассоциациям по итогам 2022 года могут сократиться примерно на 30%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств.

Главной причиной сокращения является снижение активности международных фармкомпаний на российском рынке после начала спецоперации России на Украине, поясняет Шуляк. С конца февраля Bayer, Pfizer, MSD, Novartis объявили о приостановке инвестиций в Россию, запуска новых проектов и рекламных кампаний, продолжив поставки в страну большинства своих препаратов.

По итогам 2022 года сократится и объем средств, выделяемых зарубежными фармкомпаниями на проведение новых исследований и разработок в РФ, заявила изданию исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. Ушедшая из России американская BMS уже прекратила и текущие испытания.

В первой половине года Минздрав выдал 111 разрешений на международные многоцентровые исследования в России, что на 27,5% меньше в годовом выражении. Опрос, проведенный АОКИ в середине июля, показал, что из 78 заявленных ранее испытаний 55 приостановлены, а 18 уже точно не будут проводиться в стране. По подсчетам издания, в 2021 году фармкомпаниями на такие исследования было выделено 8,37 млрд рублей, что больше на 3,6% год к году.

По итогам прошлого года big pharma выделила на выплаты врачам, отраслевым ассоциациям и на проведение исследований 19,3 млрд рублей, увеличив траты на 22,6%, подсчитала газета на основе отчетов 47 компаний – членов AIPM.

gxpnews