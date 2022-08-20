В США отменят бесплатную вакцинацию от COVID-19

Американская администрация постепенно прекратит закупку вакцин и препаратов против COVID-19 и переведет их распространение на коммерческие рельсы. Завершить процесс предполагается в 2023 году.

Администрация президента США Джо Байдена прекратит закупать вакцины, препараты от коронавируса и тесты на определение заболевания. Об этом, как пишет CNN, сообщил координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 доктор Ашиш Джа.

«Одна из вещей, над которыми мы много думали в течение последних нескольких месяцев, <…> — это вывести нас из той острой чрезвычайной фазы, когда правительство США покупает вакцины, покупает лекарства, покупает диагностические тесты», — сказал Джа на мероприятии, организованном Фондом торговой палаты США.

«Я надеюсь, что в 2023 году вы увидите коммерциализацию почти всех этих продуктов. Для некоторых из них процесс действительно начнется осенью, в ближайшие дни и недели», — добавил он. По словам Джа, эти продукты будут доступны в рамках обычной системы здравоохранения. То есть нуждающийся в вакцине человек сможет получить ее у врача или в больнице.

Согласно Wall Street Journal, процесс коммерциализации займет несколько месяцев. Самая большая проблема состоит в том, чтобы обеспечить доступ к препаратам 30 млн американцев, у которых нет медицинской страховки.

Администрация Байдена в этом месяце прекратила финансирование поставок моноклональных антител для лечения коронавируса, например от компании Eli Lilly.

Прошлой весной американский Конгресс затормозил выделение администрации 10 млрд долл. для продолжения борьбы с пандемией. Чиновники были вынуждены использовать национальный запас тестов на COVID-19 и средств индивидуальной защиты. Джа сказал, что на этой неделе эти средства будут использованы для покупки обновленных бустерных прививок, которые могут защищать от новых подвариантов коронавируса BA.4 и BA.5, их выпуск запланирован на сентябрь.

Николай Соколов

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