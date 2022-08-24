Данные системы маркировки будут использовать при экспертизе лекарств

ЦРПТ предоставит доступ Научному центру экспертизы средств медицинского применения Минздрава к данным системы маркировки. Они будут использоваться в рамках процедуры регистрации и экспертизы лекарств.

Минздрав будет использовать данные системы маркировки в рамках процедуры регистрации и экспертизы лекарств. Заместитель главы ведомства Сергей Глаголев направил оператору системы маркировки ЦРПТ письмо с просьбой предоставить Научному центру экспертизы средств медицинского применения Минздрава (НЦЭСМП) доступ в статусе «контролирующий орган». Он дает доступ к полной информации о движении любых лекарств, и подобными правами обладают представители контрольно-надзорных органов, сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

«В соответствии с требованиями законодательства образцы серий лекарств, направляемых на экспертизу, должны быть произведены в промышленных условиях, то есть быть промаркированными, и выведены из обращения в системе маркировки как отобранные для контроля», — пояснила заместитель генерального директора НЦЭСМП Алла Трапкова.

По ее словам, заключения научного центра в дальнейшем поступают в систему Росздравнадзора и используются при принятии решений о выдаче разрешения на ввод препарата в гражданский оборот. В ЦРПТ подтвердили получение письма и сообщили, что соответствующий доступ НЦЭСМП предоставлен.

На прошлой неделе ЦРПТ сообщил, что предоставит доступ к данным системы маркировки региональным властям: по запасам различных товарных групп, вплоть до конкретных SKU, по розничным продажам и по мониторингу цен на товары. Помимо этого, в 2022 году оператор запустил проект по предоставлению сведений производителям и импортерам. Они касаются движения товаров, мест их продаж, средней цены и оборачиваемости.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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