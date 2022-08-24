RNC Pharma сообщила о закрытии аптек в 51 регионе страны

Аналитики RNC Pharma сообщили о закрытии аптек в 51 регионе страны. По состоянию на 1 июля в стране работало чуть меньше 72 тыс. пунктов, это на 275 объектов меньше, чем тремя месяцами раньше.

После мартовского ажиотажа общая ситуация в фармацевтической рознице быстро пришла в норму, но кризис не прошел полностью бесследно. Точечные проблемы с дефектурой наблюдаются до сих пор, более того, поставщики начали процесс глобального пересмотра эффективности продуктовых портфелей. Этот процесс не обязательно проходит в сторону сокращения, особенно активно растут портфели у отечественных компаний. Зарубежные производители список SKU почистили, причем этот процесс к середине лета находился в самом разгаре. Тем не менее глобальных проблем с ликвидностью на рынке нет, прогноз здесь скорее позитивный, отмечают аналитики RNC Pharma.

В отношении перспектив онлайн-продажи Rx-препаратов также наступила определенность, правда, в положительном аспекте эту реальность воспринимать сложно. Процесс затягивается, и опция, которая могла бы придать колоссальную динамику развитию онлайн-формата в федеральном масштабе, откладывается по меньшей мере на три с половиной года.

Между тем для российского фармритейла вторая половина 2022 года может оказаться сложным периодом, и прежде всего в отношении падения активности спроса. Реальные располагаемые доходы населения по итогам I—II кварталов 2022 года корректировались согласно официальной статистике Росстата в пределах -0,8%. Этот комфортный показатель, учитывая объем ограничений, с которыми сталкивается российская экономика, отмечают в RNC Pharma.

Проблема в том, что кризис будет иметь отсроченный эффект, более того, текущая ситуация в ряде случаев маскируется за счет разовых выплат, которые получают сотрудники отдельных компаний при увольнении по соглашению сторон. Единовременные выплаты в размере 4—8 месячных окладов едва ли будут расходоваться на повседневные нужды. А вот вопрос будущего трудоустройства таких сотрудников никто гарантировать на 100% не сможет.

На этом фоне общее количество аптек в России уже начало сокращаться. По состоянию на 1 июля 2022 года в стране работала 71981 аптека, это на 275 объектов меньше, чем тремя месяцами раньше. Аналитики говорят, что пока коррекцию сложно назвать значительной. Однако отмечают, что последний раз инфраструктурная составляющая российского фармритейла сжималась около 20 месяцев назад в результате ковидных ограничений.

TOP аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I—II кварталов 2022 года