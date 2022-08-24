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Обязательная маркировка БАДов может начаться в апреле 2023 года

Минпромторг России представил проект постановления правительства, согласно которому обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД) может начаться 1 апреля 2023 года. С 1 мая 2021 года в стране проводится эксперимент по добровольной маркировке БАДов, он должен завершиться 31 августа, но Минпромторг предлагает продлить его до 28 февраля 2022 года.

В проекте постановления о запуске обязательной маркировки БАДов говорится, что с 1 марта 2023 года обязательной станет регистрация таких продуктов в информационной системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля – непосредственно маркировка. Кроме того, устанавливаются сроки для предоставления сведений о введении и выводе из оборота БАДов: с 1 сентября 2023 года – для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года – для оптовой торговли по объемно-артикульному учету, с 1 марта 2025 года – для оптовой торговли по поэкземплярному учету.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 15 сентября 2022 года.

В России 1 мая 2021 года начался эксперимент по добровольной маркировке БАДов. Под него попала 21 категория продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. Срок окончания пилотного проекта намечен на 31 августа 2022 года, но в Минпромторге намерены продлить его до 28 февраля 2023 года. В министерстве считают, что это обеспечит отрасли «максимально плавный переход к новым требованиям».

По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, в настоящее время в эксперименте участвуют более 1,6 тысячи компаний, которые занимаются оборотом БАД. «Из них более тысячи – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе «Эвалар», Amway, «Гербалайф», Solgar, «Фармстандарт», Stada, Queisser Pharma и другие», – отметил Шпак.

Ранее в Минпромторге также предложили с 1 апреля 2023 года перейти с добровольной на обязательную маркировку кожных антисептиков. В Центре развития перспективных технологий (оператор Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак») сообщили Vademecum, что готовы к запуску маркировки антисептиков в предложенные министерством сроки.

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства. Проводится добровольный эксперимент по маркировке компьютерных томографов, слуховых аппаратов, коронарных стентов, обеззараживателей воздуха, ортопедической обуви и абсорбирующего белья. С 1 февраля 2023 года будет введена обязательная маркировка кресел-колясок.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: lifehack.org

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23 августа, 2022 | Просмотров: 130