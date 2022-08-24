Обязательная маркировка БАДов может начаться в апреле 2023 года

Минпромторг России представил проект постановления правительства, согласно которому обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД) может начаться 1 апреля 2023 года. С 1 мая 2021 года в стране проводится эксперимент по добровольной маркировке БАДов, он должен завершиться 31 августа, но Минпромторг предлагает продлить его до 28 февраля 2022 года. Минпромторг России представил проект постановления правительства, согласно которому обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок (БАД) может начаться 1 апреля 2023 года. С 1 мая 2021 года в стране проводится эксперимент по добровольной маркировке БАДов, он должен завершиться 31 августа, но Минпромторг предлагает продлить его до 28 февраля 2022 года.

В проекте постановления о запуске обязательной маркировки БАДов говорится, что с 1 марта 2023 года обязательной станет регистрация таких продуктов в информационной системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля – непосредственно маркировка. Кроме того, устанавливаются сроки для предоставления сведений о введении и выводе из оборота БАДов: с 1 сентября 2023 года – для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года – для оптовой торговли по объемно-артикульному учету, с 1 марта 2025 года – для оптовой торговли по поэкземплярному учету.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 15 сентября 2022 года.

В России 1 мая 2021 года начался эксперимент по добровольной маркировке БАДов. Под него попала 21 категория продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. Срок окончания пилотного проекта намечен на 31 августа 2022 года, но в Минпромторге намерены продлить его до 28 февраля 2023 года. В министерстве считают, что это обеспечит отрасли «максимально плавный переход к новым требованиям».

По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, в настоящее время в эксперименте участвуют более 1,6 тысячи компаний, которые занимаются оборотом БАД. «Из них более тысячи – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе «Эвалар», Amway, «Гербалайф», Solgar, «Фармстандарт», Stada, Queisser Pharma и другие», – отметил Шпак.

Ранее в Минпромторге также предложили с 1 апреля 2023 года перейти с добровольной на обязательную маркировку кожных антисептиков. В Центре развития перспективных технологий (оператор Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак») сообщили Vademecum, что готовы к запуску маркировки антисептиков в предложенные министерством сроки.

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства. Проводится добровольный эксперимент по маркировке компьютерных томографов, слуховых аппаратов, коронарных стентов, обеззараживателей воздуха, ортопедической обуви и абсорбирующего белья. С 1 февраля 2023 года будет введена обязательная маркировка кресел-колясок.