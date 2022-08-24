Обязательная маркировка БАДов может начаться в апреле 2023 года

В проекте постановления о запуске обязательной маркировки БАДов говорится, что с 1 марта 2023 года обязательной станет регистрация таких продуктов в информационной системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля – непосредственно маркировка. Кроме того, устанавливаются сроки для предоставления сведений о введении и выводе из оборота БАДов: с 1 сентября 2023 года – для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года – для оптовой торговли по объемно-артикульному учету, с 1 марта 2025 года – для оптовой торговли по поэкземплярному учету.
Общественное обсуждение проекта документа продлится до 15 сентября 2022 года.
В России 1 мая 2021 года начался эксперимент по добровольной маркировке БАДов. Под него попала 21 категория продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. Срок окончания пилотного проекта намечен на 31 августа 2022 года, но в Минпромторге намерены продлить его до 28 февраля 2023 года. В министерстве считают, что это обеспечит отрасли «максимально плавный переход к новым требованиям».
По словам замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, в настоящее время в эксперименте участвуют более 1,6 тысячи компаний, которые занимаются оборотом БАД. «Из них более тысячи – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе «Эвалар», Amway, «Гербалайф», Solgar, «Фармстандарт», Stada, Queisser Pharma и другие», – отметил Шпак.
Ранее в Минпромторге также предложили с 1 апреля 2023 года перейти с добровольной на обязательную маркировку кожных антисептиков. В Центре развития перспективных технологий (оператор Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак») сообщили Vademecum, что готовы к запуску маркировки антисептиков в предложенные министерством сроки.
Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства. Проводится добровольный эксперимент по маркировке компьютерных томографов, слуховых аппаратов, коронарных стентов, обеззараживателей воздуха, ортопедической обуви и абсорбирующего белья. С 1 февраля 2023 года будет введена обязательная маркировка кресел-колясок.
Фото: lifehack.org