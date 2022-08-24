Завод «Биохимик» получит 2 млрд рублей на выпуск онкопрепаратов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу 2 млрд рублей в виде займа мордовскому АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед»). Средства направят по программе «Приоритетные проекты» для выпуска различных препаратов, в том числе предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу 2 млрд рублей в виде займа мордовскому АО «Биохимик» (входит в ГК «Промомед»). Средства направят по программе «Приоритетные проекты» для выпуска различных препаратов, в том числе предназначенных для лечения онкологических заболеваний.

Всего «Биохимик» планирует запустить три новые производственные линии по выпуску 23 наименований лекарств, среди которых, например, противоопухолевые препараты для химиотерапии, а также иммунодепрессанты. Общие затраты на расширение завода оцениваются в 6,6 млрд рублей.

В год в компании рассчитывают выпускать 26 млн упаковок онкопрепаратов в различных формах – таблетки, капсулы, растворы и шприцы. В онкологическом портфеле группы «Промомед» есть девять препаратов для лечения раковых опухолей. Это, например, Гемцитабин (для терапии опухолей поджелудочной железы, рака легкого, рака мочевого пузыря и молочной железы), Доцетаксел (для терапии рака молочной железы, метастатического рака предстательной железы и желудка, злокачественных опухолей головы и шеи), Сорафениб (для терапии миеломы).

На двух других производственных линиях будут изготавливать лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, кожи, мочевой системы, органов чувств и респираторной системы, в том числе антибиотики и местноанестезирующие средства. Производственная мощность этих линий составит почти 62 млн упаковок в различных формах в год.

АО «Биохимик» – фармацевтический завод в Саранске (Республика Мордовия), основанный в 1959 году. С 2015 года входит в ГК «Промомед». В производственном портфеле АО более ста наименований лекарственных средств в инъекционных, таблетированных, ампульных и капсульных формах, мазях, гелях и суппозиториях, в том числе от различных видов рака. На базе завода в настоящее время функционирует пять цехов. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка «Биохимика» составила 25,6 млрд рублей, чистая прибыль – 4,7 млрд рублей.

ФРП выдает займы и другим российским фармкомпаниям. Например, в июле 2022 года фонд одобрил ООО «Р-Фарм Новоселки» (входит в ГК «Р-Фарм») займ в размере 802 млн рублей для производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП на заводе в Ярославле.

Фото: madeinmordovia.ru

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