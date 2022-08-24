Гинцбург заявил о создании COVID-вакцины с новым антигенным составом

Российские ученые разработали с учетом появления нового штамма COVID-19 дельта-омикрон вакцину с новым антигенным составом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Минздрава России академика РАН Александра Гинцбурга.

В настоящее время сотрудники центра ждут, пока Минздрав «введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав „Спутника V” на другой», – отметил он.

Отвечая на один из вопросов, Гинцбург подчеркнул, что «имеющаяся вакцина „Спутник” хуже работает против нового омикрона по сравнению с предыдущими штаммами».

«Появление нового штамма дельта-омикрон говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей», – сказал Гинцбург. Он подчеркнул, что «можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться».

Ранее Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса.

Назальная форма препарата «Спутник V» состоит из двух доз и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина формирует стойкий мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. При этом препарат разрешен беременным с 22-й недели и в период грудного вскармливания. Препарат был выпущен в гражданский оборот в апреле этого года.

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