Thermo Fisher Scientific полностью остановил производство на петербургском заводе

Производитель лабораторного оборудования Thermo Fisher Scientific, который занимал 30% российского рынка, полностью остановил производство на петербургском заводе, сообщает «Деловой Петербург». Речь идет о дозаторах и одноразовых наконечниках, которые необходимы для проведения анализов в лабораториях.

Компания объясняет это решение проблемами с поставками и нарушением логистических цепочек. Кроме этого, Thermo Fisher перестал отгружать продукцию дистрибьюторам. Компания импортировала в Россию научные приборы и реагенты, а также расходные материалы для клинических и медицинских лабораторий.

За производство отвечал российский актив АО «Термо Фишер Сайентифик», его продукция активно использовалась в отрасли здравоохранения и на фармацевтических предприятиях.

Thermo Fisher Scientific в марте сообщил о приостановке деятельности в России. Тогда же прекратилось производство некритических медицинских товаров. Компания объясняла это нарушением цепочки поставок. В июне концерн полностью остановил производство на петербургском заводе.

«Поскольку рыночные условия и проблемы с поставками продолжали ухудшаться в течение последних нескольких месяцев, мы приняли решение прекратить продажи и производство в России и Беларуси», – сообщили в компании.

В числе региональных покупателей продукции «Термо Фишер» – петербургские фармацевтические предприятия «Витал Девелопмент», «Алкор Био», НИИ вакцин и сывороток. Среди федеральных игроков – лаборатории «СПИД-Центра», станции переливания крови, государственные туберкулезные диспансеры, а также частные клинико-медицинские сети – «Хеликс», «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест» и другие. Остановка производства спровоцировала дефицит качественных дозаторов и наконечников в отрасли.

gxpnews