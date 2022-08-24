Фуры из Европы с лекарствами и медизделями могут избежать запрета на въезд в РФ

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, ведомством в ответ на инициативу профильных ассоциаций разрабатывается список продукции фарммедпрома, скоропортящихся и требующих особых условий хранения товаров, которые можно будет провозить через таможню на европейских фурах без перецепки или перегрузки на отечественный автотранспорт в приграничной зоне. По мнению инициаторов, такое исключение позволит снизить логистические издержки и себестоимость поставок.
Ограничение для иностранных перевозчиков на въезд в РФ должно начать действовать с 1 октября как ответная мера на европейские санкции, запретившие в апреле 2022 года российским и белорусским грузовикам передвижение по странам ЕС. Тогда же, в апреле, Беларусь запретила перемещение через таможенную границу автомобилей с европейскими номерами, сделав, правда, исключение для транспортировки ряда продовольственных, агропромышленных товаров и лекарств.
Руководители восьми российских ассоциаций производителей продуктов сразу после запрета, введенного ЕС, попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина не принимать ответные меры и сохранить свободный въезд иностранного грузового транспорта. Как заявил в конце апреля 2022 года глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, объем импорта медикаментов в Россию из стран Европейского союза и США сохранился на уровне показателей 2021 года.
Медицинские товары не вошли в списки санкционной продукции США, Европы и Великобритании. Однако ряд производителей лекарств и медизделий ограничили свою работу на российском рынке, в основном отказавшись от инвестиций и инициации клинических исследований.
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