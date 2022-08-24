Руководители Ассоциации наркологов отправлены под домашний арест по делу о мошенничестве

Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября 2022 года президента Московского научно-практического центра наркологии и главного внештатного специалиста-нарколога ДЗМ Евгения Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева. Следствие подозревает их в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере при поставках расходных материалов и оборудования для проведения тестирования на алкоголь и наркотики (с общей суммой ущерба 20 млн рублей). Евгений Брюн вину отрицает, а второй фигурант признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве – об этом заявили в столичной прокуратуре.

Как сообщает прокуратура Москвы, Брюну и Якушеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие считает, что они похитили 20 млн рублей путем поставок для Московского НПЦ наркологии медицинских изделий по значительно завышенным ценам через подконтрольные компании, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.

«Прокурор Юго-Восточного административного округа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с одним из обвиняемых в хищении мошенническим путем денежных средств при закупке медицинских изделий. В ходе допроса он признал свою вину», – сообщили в прокуратуре Москвы, распространив видеозапись, на которой Владимир Якушев подписывает соответствующий документ. Евгений Брюн свою вину отрицает.

Президент Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист-нарколог ДЗМ, а также президент Ассоциации наркологов России Евгений Брюн был задержан 19 августа 2022 года. В тот же день Минздрав России сообщил, что должность главного внештатного психиатра-нарколога при ведомстве, которую с 2009 года занимал Евгений Брюн, упразднена. Когда именно это произошло, не уточняется, но по состоянию на 11 августа 2022 года Брюн значился в перечне внештатных специалистов на официальном сайте Минздрава. Помимо Брюна, были задержаны еще четверо фигурантов дела, включая вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева.

В ноябре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей, по которому для получения водительского удостоверения нужно было в обязательном порядке сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Поставщиками оборудования и реагентов – в частности, систем капиллярного электрофореза Minicap и Capillary – выступал пул компаний, связанных с Ассоциацией наркологов. Так, одним из поставщиков была компания «Медиатрейд», которой до сентября 2016 года владел нынешний вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев. Дистрибьютор неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче.

Из-за общественной реакции, связанной с высокой стоимостью услуг для водителей, доходившей до 5 тысяч рублей, вступление в силу новых правил медосмотров было отложено. Зимой 2020 года с требованием провести проверку на предмет связи Ассоциации наркологов с поставщиком реагентов – компанией «Медиатрейд» – в ФАС обратился депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Контрольные мероприятия проходили в том числе в отношении главы ассоциации Евгения Брюна. Как уточняли «Известия», доследственную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), проводил ОМВД «Останкинский».

В августе 2022 года Комиссия ФАС России признала компанию «Медиатрейд» и еще 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей при поставке медоборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Вердикт вынесен в отношении компаний-поставщиков ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост». Материалы антимонопольного дела были переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела по факту ограничения конкуренции, уточняли в ФАС.