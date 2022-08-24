FDA одобрило первый пероральный препарат быстрого действия от депрессии

FDA одобрило первый пероральный быстродействующий препарат от депрессии. В отличие от других средств на рынке, он начинает действовать уже через неделю.

Компания Axsome Therapeutics получила одобрение FDA на препарат против большого депрессивного расстройства Auvelity. Об этом сообщает информагентство Reuters. Auvelity представляет новый класс препаратов. В то время как типичное время реакции на современные антидепрессанты составляет от шести до восьми недель или дольше, Auvelity начинает действовать уже в течение недели.

«Улучшение симптомов происходит на первой неделе, а затем наступает ремиссия на второй неделе. Если вы посмотрите на большое количество неудовлетворенных потребностей на рынке — две трети пациентов не достигают ремиссии, а врачи в настоящее время считают ремиссию целью лечения», — заявила исполнительный вице-президент Axsome по коммерческому и бизнес-развитию Лори Энглеберт.

Препарат имеет потенциал «блокбастера», то есть потенциально сможет приносить 1 млрд долл. в год. Но для этого компании придется сделать значительные инвестиции, чтобы вывести препарат на полный дженериков рынок, отмечает аналитик Guggenheim Ятин Сунеджа. При этом на рынке очень мало новых препаратов. Одним из исключений стал назальный спрей Spravato от Johnson & Johnson, он был одобрен в 2019 году.

Большое депрессивное расстройство (БДР), или клиническая депрессия, характеризуется постоянным чувством грусти и суицидальными мыслями. По оценкам Axsome, депрессия стала встречаться в три раза чаще с началом пандемии COVID-19.

Препарат поставляется с предупреждением на этикетке о повышенном риске суицидальных мыслей и поведения у детей и более взрослых пациентов.

Николай Соколов

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