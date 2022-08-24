На Кубани разработали препарат против мелеоза пчел в рамках импортозамещения

Специалисты кубанской компании «Унифарм» в рамках импортозамещения средств профилактики и лечения заболеваний у пчел, которые поставлялись из США, Швейцарии и Германии, разработали препарат для лечения мелеоза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

«Производитель из Славянского района создал линейку средств профилактики и лечения заболеваний медоносных пчел. Они способны полностью заместить на краевом рынке продукцию из США, Швейцарии и Германии. Специалисты компании „Унифарм” разработали уникальный препарат для лечения мелеоза пчел. В настоящий момент инновационная разработка проходит процесс ускоренной регистрации», – говорится в сообщении.

Мелеоз – это заболевание медоносных пчел, вызванное личинками жуков, которые часто прогрызают брюшка пчелы и высасывают ее гемолимфу.

Компания «Унифарм» работает в Краснодарском крае более 20 лет. Она производит свыше 20 видов лекарственных препаратов, позволяющих проводить ветеринарное обслуживание экопасек, получать безопасные для человека продукты пчеловодства. Лаборатория одна из немногих в России имеет свое опытное хозяйство.

gxpnews