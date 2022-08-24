Фармацевтическая отрасль в первом полугодии нарастила рекламные расходы на 1%

Фармкомпании потратили всего на 1% больше на рекламу всех продуктов в первой половине 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, в то время как расходы на рекламу отпускаемых по рецепту лекарств фактически сократились, сообщает Fierce Pharma со ссылкой на данные Standard Media Index.

Аналитики обнаружили, что за первые шесть месяцев 2022 года фармацевтическая промышленность потратила $5,5 млрд на всю рекламу своей продукции, по большей части на рекламу лекарств. Хотя это огромная цифра, на самом деле она представляет собой сокращение показателя по сравнению с предыдущими годами, с небольшим увеличением на 1% за период с января по июнь 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы на рекламу отпускаемых по рецепту лекарств упали на 2% в годовом исчислении. С другой стороны, расходы на рекламу безрецептурных лекарств подскочили на 23% за тот же период.

В отчете также говорится, что борьба за средства фарминдустрии между представителями телевизионной, печатной и цифровой рекламы также продолжается, но фармацевтика по-прежнему не решается отказаться от телевидения так же быстро, как и другие отрасли, отмечает издание.

С января по июнь 2021 года рекламодатели фарминдустрии инвестировали чуть более половины (52,4%) своего рекламного бюджета в линейное телевидение, а за тот же период 2022 года этот показатель снизился лишь до 46,6%.

gxpnews