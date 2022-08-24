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В состав РААС вошла новая аптечная сеть

В состав российской ассоциации аптечных сетей (РААС) вошла сеть «ЛекОптТорг». Изменения произошли и в координационном совете организации.

Координационный совет РААС пополнился двумя новыми участниками. В ассоциацию также вступила новая компания, сообщили «ФВ» в РААС.

В совет вошли генеральный директор «Магнит Фарма» Сергей Буйлов и генеральный директор аптечной сети «Невис» Сергей Медведев. Они заняли места ранее представляющих эти сети членов совета — Владимира Малинникова и Ивана Медведева.

Состав аптечной ассоциации также пополнился еще одной сетью — в РААС вошла питерская «ЛекОптТорг». Это не первое взаимодействие сети и РААС — в начале 2022 года компания подписывала с ассоциацией декларацию по рынку коммерческой недвижимости — аптеки договаривались не занимать помещения друг друга в течение года.
Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов
pharmvestnik

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24 августа, 2022 | Просмотров: 70