Проценко: на льготное лекобеспечение пациентов с ССЗ дополнительно выделят 10 млрд рублей EMA одобрило препарат для борьбы с ВИЧ длительного действия » В состав РААС вошла новая аптечная сеть В состав российской ассоциации аптечных сетей (РААС) вошла сеть «ЛекОптТорг». Изменения произошли и в координационном совете организации. Координационный совет РААС пополнился двумя новыми участниками. В ассоциацию также вступила новая компания, сообщили «ФВ» в РААС. В совет вошли генеральный директор «Магнит Фарма» Сергей Буйлов и генеральный директор аптечной сети «Невис» Сергей Медведев. Они заняли места ранее представляющих эти сети членов совета — Владимира Малинникова и Ивана Медведева. Состав аптечной ассоциации также пополнился еще одной сетью — в РААС вошла питерская «ЛекОптТорг». Это не первое взаимодействие сети и РААС — в начале 2022 года компания подписывала с ассоциацией декларацию по рынку коммерческой недвижимости — аптеки договаривались не занимать помещения друг друга в течение года.

Фото: Руслан Мавлиханов Руслан Мавлиханов

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