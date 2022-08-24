Проценко: на льготное лекобеспечение пациентов с ССЗ дополнительно выделят 10 млрд рублей

Как сообщил главврач больницы в Коммунарке, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, от имени партии в Правительство РФ было направлено письмо с просьбой выделить дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Речь идет о 10 млрд рублей, то есть ровно о такой же сумме, что уже заложена на 2022 год в программе лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые ССЗ. Как сообщил главврач больницы в Коммунарке, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, от имени партии в Правительство РФ было направлено письмо с просьбой выделить дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Речь идет о 10 млрд рублей, то есть ровно о такой же сумме, что уже заложена на 2022 год в программе лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые ССЗ.

«Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии, и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 млрд рублей», – отметил Денис Проценко.

В декабре 2019 года Минздрав представил перечень из 23 лекарственных препаратов, предлагаемых ко включению в программу лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и находящимся на диспансерном наблюдении. Всего на лекарственное обеспечение этой группы пациентов в 2020–2022 годах планировалось направлять по 10–15 млрд рублей ежегодно.

Однако в январе 2020 года ФАС раскритиковала параметры этого проекта Минздрава. Тимофей Нижегородцев, возглавлявший тогда Управление контроля социальной сферы и торговли службы, заявил, что расчеты потребности в препаратах и цен на них сделаны некорректно, что, по его мнению, может привести к дефициту средств на обеспечение всех нуждающихся в препаратах пациентов.

По расчетам НМИЦ кардиологии, программа возмещения может распространиться на 788 тысяч пациентов, перенесших острые ССЗ. Но эта оценка потребности сделана на основе данных 2014 года, а цен на препараты – на основе данных закупок, что некорректно, указали в ФАС.

Но несмотря на критику ФАС, в 2020 году вошедший в госпрограмму «Развитие здравоохранения» проект по лекарственной амбулаторной поддержке людей, перенесших острые ССЗ, а также тех, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, был запущен с объемом финансирования 10,15 млрд рублей.

Постановлением правительства №2081 от 11 декабря 2020 года программа была продлена на 2021 год с тем же объемом затрат, а затем пролонгирована на плановые 2022 и 2023 годы с аналогичным ежегодным финансированием.